"Hotel Paradise 5": przystojny Grzegorz Jackiewicz nowym uczestnikiem programu. Kim jest?

Pomimo iż od wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise" minął już tydzień, emocje związane z show nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie. Sympatycy miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki z wypiekami na twarzach śledzą kolejne losy swoich ulubieńców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Inni z kolei już wyczekują na kolejną odsłonę programu z udziałem atrakcyjnych singli, walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Wiemy już, że stacja TVN pracuje na kolejną odsłoną rajskiego hotelu. Co czeka na widzów w 5. edycji "Hotelu Paradise"? Pan Lektor zdradził pierwsze szczegóły produkcji! Będziecie zaskoczeni. "Hotel Paradise": Pan Lektor zdradził pierwsze szczegóły 5. edycji programu "Hotel Paradise" już od czterech sezonów wzrusza i bawi do łez miliony widzów Telewizyjnej Siódemki. Umięśnieni przystojniacy i zjawiskowe piękności, odcięci od świata zewnętrznego, przez kilkanaście tygodni walczą nie tylko o sympatię widzów, ale też prawdziwe uczucia, dostarczając nam wiele skrajnych emocji. Chwile uniesienia, ukradkowe spojrzenia czy namiętne pocałunki, mieszają się ze spiskami, tajnymi paktami, a nawet karczemnymi awanturami, a wszystko po to, by dojść aż do wielkiego finału i stając na ścieżce lojalności zmierzyć się z partnerem o główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych. Jak dotąd jedynie dwie pary postanowiły podzielić się wygraną. Marietta Witkowska i Chris Ducci z 1. edycji "Hotelu Paradise" oraz Ata Postek i Artur Sargsyan z 2. odsłony miłosnego show. Ku zaskoczeniu wszystkich, pomimo płomiennych zapewnień o miłości, w 3. edycji rajskiego hotelu Krystian Feretti postanowił rzucić Złotą Kulą . W jego ślady poszła finalistka kolejnego sezonu. Sara rzuciła Kulą zgarniając 90 tys. złotych tylko dla siebie. A co czeka...