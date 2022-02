Fantastyczna wiadomość dla wszystkich fanów programu "Hotel Paradise" ! Po wielkim sukcesie pierwszej edycji miłosnego show, stacja TVN7 przygotowała niespodziankę dla fanów formatu. Już w najbliższy wtorek, 28 kwietnia widzowie zobaczą jak potoczyły się losy uczestników programu po powrocie do Polski, w specjalnym programie „Hotel Paradise – Powrót z Raju”. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: O którym programie mowa - "Love Island" czy "Hotel Paradise"? Sprawdź się w naszym quize! Już w najbliższy wtorek zobaczymy jak potoczyły się losy uczestników programu "Hotel Paradise"! Pierwsza edycja programu "Hotel Paradise" okazała się być wielkim hitem stacji TVN7! Show zyskało wielu fanów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejny sezon. "Hotel Paradise 2" miał mieć swoją premierę tuż po zakończeniu pierwszej odsłony programu, jednak ze względu na pandemię koronawirusa stacja zmieniła plany i drugą edycję zobaczymy dopiero po wakacjach. Jednak fani mogą już szykować się na kolejną dawkę emocji, bowiem stacja zadecydowała, że będzie kontynuować wątki bohaterów pierwszej edycji w programie "Hotel Paradise - Powrót z Raju"! Show będzie realizowane online, z domów uczestników. Co będziemy mogli zobaczyć programie? Odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy na stronie Biura Prasowego TVN Discovery Polska. Jak wygląda ich życie po powrocie do Polski? [...] Jak potoczyły się losy pozostałych uczestników? Czy są sprawy, które działy się w Hotelu Paradise, a wciąż nie zostały załatwione? Na te i wiele innych pytań widzowie poznają odpowiedzi już od 28 kwietnia w programie „Hotel Paradise – Powrót z Raju”. W 12...