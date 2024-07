10 z 13

Koziorożec 22.12 -19.01

Miłość: Wzdychasz do kogoś od dawna ale nie widać teraz szans na spełnienie a miłość platoniczna to nie to, czego szukasz. W stałych związkach, w których trochę na siebie ostatnio warczeliście, docenicie to co was łączy. Może to oznaczać odrodzenie się uczuć.

Praca: Osoby bezrobotne będą miały możliwość znalezienia wreszcie nowej pracy, i to takiej która będzie odpowiadać ich oczekiwaniom. Jeśli pracujesz w usługach to licz się z nawałem obowiązków i koniecznością brania nadgodzin.

Twoja szansa: Dbanie o ekologię w codziennym życiu tylko na początku wyda ci się trudne. Satysfakcja te trudności ci wynagrodzi