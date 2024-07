Joanna Horodyńska to jedna z najbardziej znanych stylistek w Polsce, która nie boi się komentować stylu gwiazd. Potrafi jednak dostrzec to, co dobre i pochwalić tak jak w przypadku Joanny Przetakiewicz. Zobacz: Horodyńska rozpływa się nad Przetakiewicz: Umiar jest oznaką elegancji

Jednak mało kto pamięta jak Horodyńska zaczynała swoją karierę w show-biznesie. Gwiazda kiedyś próbowała być twarzą młodzieżowej telewizji MTV i miała tam nawet swój program "Pieprz". Z założenia miał być on trochę niegrzeczny i kontrowersyjny, a stylistka w czasie jego trwania siedziała w wannie pełnej piany. Dzisiaj krótki filmik z programu można obejrzeć w sieci, a my go specjalnie dla Was odnaleźliśmy go tutaj zostawiamy.

Widzieliście?

Kto mi umyje plecki?

Posted by Stare zdjęcia polskich celebrytów on 14 maja 2015