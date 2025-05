Anna Kalczyńska, dziennikarka i prezenterka, podzieliła się w mediach społecznościowych wspomnieniami o Tomaszu Jakubiaku, który zmarł 30 kwietnia 2025 roku. W swoim wpisie napisała:

To potwornie niesprawiedliwe, że zachorowałeś.

Anna Kalczyńska teraz wspominała wspólne chwile spędzone z Jakubiakiem podczas pracy nad programami telewizyjnymi. Dziennikarka przytoczyła anegdotę z jednego z wyjazdowych odcinków, gdzie Jakubiak żartował, że jest jego ulubioną prowadzącą.

Tamto lato było wspaniałe, upalne i słoneczne. W Kazimierzu gotowałeś na planie Dzień Dobry TVN a ja prowadziłam wydanie z Marcinem. Po pracy pojechaliśmy do Janowca, zwiedzać piękny pałac i zabrałeś naszą małą ekipę samochodem. Następnego dnia wracaliśmy do Warszawy w strugach deszczu.Tego lata twoja kariera rozkwitała i na ramówce TVN robiąc nam wspólne zdjęcie żartowałeś, że jestem Twoją ulubioną prowadzącą. A ja się śmiałam, że na pewno mówisz to nam wszystkim..

- napisała Anna Kalczyńska na Instagramie