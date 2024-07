Honorata "Honey" Skarbek dzięki świetnie przyjętym albumom i ogromnej popularności dołączyła do grona najbardziej gorących gwiazd w polskim show-biznesie. Z blogerki szybko stała się wokalistką, a rzesza jej fanów gromadząca się na Facebooku czy też Instagramie z każdym dniem jest coraz większa. Nic więc dziwnego, że Honoratą zainteresował się Polsat i zaprosił ją do udziału w "Tańcu z gwiazdami". Przypomnijmy: Honey broniła się przez TzG. W końcu jednak uległa

Udział w show, poza zwiększeniem rozpoznawalności z pewnością przyniesie korzyści w postaci dodatkowych pieniędzy, których Skarbek potrzebuje na wykończenie domu. Zwłaszcza, że w aktualnie zajmowanym mieszkaniu nie mieszczą się jej ubrania. Gwiazda wstawiła zdjęcie części swojej garderoby rozłożonej na łóżku, a chwilę wcześniej udzieliła wywiadu w którym żali się na zbyt dużą ilość kreacji.



Mam trzy szafy wypełnione głównie czarnymi strojami. Na razie mieszkam jeszcze na 20 metrach kwadratowych, staram się więc oddawać wiele rzeczy. Zwykle trafiają do mamy. Ma podobny gust i podchwytuje mój styl, choć niechętnie się do tego przyznaje. Czarny kolor jest maskujący, bo prywatnie nie lubię zwracać na siebie uwagi. Gdy wracam z sesji zdjęciowej i mam mocny makijaż, chcę go jak najszybciej zmyć. Ale gdy oglądam siebie taką na zdjęciach, podobam się sobie. - czytamy w "Skarbie".