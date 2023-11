5 z 5

Pałac Kensington ogłosił, że księżna Kate i książę William spodziewają się trzeciego dziecka we wrześniu tego roku. Od tej pory ciąża księżnej jest tematem numer jeden w brytyjskich mediach. I jak już wiemy, będzie tak do kwietnia 2018, kiedy to przyjdzie na świat kolejny potomek rodziny królewskiej.