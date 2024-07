W ostatnim odcinku „Must Be The Music” Paulina Sykut wystąpiła w dość ciekawej stylizacji. Warkocze związane skórzanymi paskami oraz przedziałek w odblaskowym kolorze przykuwały uwagę nie tylko paparazzi, ale i widzów. Przypominamy, że niegdyś Doda zaprezentowała się w pomalowanym na czarno przedziałkiem. Czyżby powstał to nowy trend wśród gwiazd?

Oprócz tego gwiazda postawiła na modne spódnico spodnie. Dowiedzieliśmy się, że pochodzą one z kolekcji Michała Sebastiana i są zrobione aż z pięciu metrów naturalnej skóry (ok. 1000 złotych). Top gwiazdy zastąpiła zaś jedwabna apaszka. Całość przypominało hippisowskie stylizacje z lat 70. aczkolwiek z nowoczesnym smaczkiem.

Według nas stylizacja jest świetna, ale oczywiście tylko jako stylizacja do zwariowanego programu muzycznego. Jeśli mielibyśmy jej doradzać, to skórzane spodnie połączylibyśmy z prstym t-shirtem, a apaszkową bluzkę z klasycznymi dżinsami.

