Henio Majdan rozrabia na spacerze z Radosławem Majdanem. Dużo zdjęć

Radosław Majdan pokazał zdjęcia ze spaceru z Heniem. Maluch doskonale bawił się w towarzystwie taty, a także nieźle rozrabiał. Sportowiec miał zabawny problem z synkiem, czym podzielił się na Instagramie. Stwierdził, że wyjście na spacer z Heniem "wcale nie jest takie oczywiste". Co miał na myśli? Koniecznie zobaczcie nowe zdjęcia Radosława Majdana z Heniem.

Radosław Majdan na spacerze z Heniem. Zdjęcia

Ostatnio w życiu Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek sporo się dzieje. Przeprowadzili się do nowej, tymczasowej willi. Małgorzata Rozenek zatrudniła pomoc do porządków po przeprowadzce. W sieci pojawiły się również zdjęcia jak Małgorzata Rozenek dźwiga kartony do nowej willi. Od czasu zmiany miejsca zamieszkania, pod ich domem często można spotkać paparazzich. Niedawno w sieci opublikowano zdjęcia, jak mały Henio wita ukochaną mamę po jej powrocie z treningu. Teraz Radosław Majdan opublikował serię zdjęć z małych Heniem, które zrobili podczas spaceru. Henio to niezły rozrabiaka, co zauważył jego tata:

Okazuje się , że wyjście z😘Heniem❤️na spacer w okularach😎nie jest wcale takie oczywiste😀🤩😍 #dzidziuśmajdana

Instagram @r_majdan

Zobacz także: Radosław Majdan krytykowany za zdjęcie z synem w Dniu Ojca. "Szkoda, że pan nie zrobił tego..."

Radosław Majdan spacerował z Heniem na rękach. Maluch z radością bawił się okularami słonecznymi taty, ze śmiechem ściągając mu je z oczu. Patrząc na nowe zdjęcia Henia Majdana i jego taty nie sposób się nie uśmiechnąć. Czy mały Henio nie jest najradośniejszym dzieckiem na Instagramie?

Instagram @r_majdan

Zobacz także: Małgorzata Rozenek wróciła z romantycznego wyjazdu i pokazała urocze powitanie Henia!

Internauci są zachwyceni zdjęciami małego Henia. Nie mogą się napatrzeć na tę radość, która maluje się na twarzy chłopczyka, W dodatku zauważają podobieństwo Henia do Radosława Majdana, z czego z pewnością jest bardzo dumny:

- Super z Was chłopaki. HenIU BOSKI

- Heniu cały tatuś, coraz bardziej podobny do Ciebie 👏

- No przecież ten Heniu jest do schrupania!!!❤Śliczny, radosny, zawsze uśmiechnięty chłopczyk!!!❤A tatuś tak szczęśliwy!!!❤Serdecznie Was pozdrawiam i życzę udanego dnia!!!❤

- Cały tata 😃😄😃😄

Niedawno Radosław Majdan pokazał zdjęcie z synkiem a internauci byli zniesmaczeni tym, co zobaczyli. Tym razem jednak zdecydowanie nie ma się do czego przyczepić, a tylko brać przykład z tej dziecięcej radości.

Instagram @r_majdan

Instagram @r_majdan

Instagram @r_majdan

Instagram @r_majdan