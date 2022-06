Radosław Majdan świętował swój pierwszy Dzień Ojca. Mały Henryk zupełnie odmienił jego świat i sprawił, że spełniło się jego największe marzenie. W dodatku świeżo upieczony tata jest zachwycony, że jego synek jest tak bardzo podobny do niego. Też zauważyliście to podobieństwo? Koniecznie zobaczcie nowe zdjęcia. Zobacz także: W tym roku pierwszy raz obchodzą dzień ojca... Wybierz z nami najprzystojniejszego młodego tatusia! Radosław Majdan o podobieństwie syna do siebie Rodzina Majdanów wreszcie przywitała na świecie najmłodszego członka rodziny. Henio Majdan urodził się 10 czerwca i natychmiastowo skradł serca swoich starszych braci oraz rodziców. Radosław Majdan został tatą po raz pierwszy i poświęca synkowi cały swój czas. W dodatku dumny tata zauważył niezwykłe podobieństwo Henia do siebie. Pod zdjęciem z synem na Instagramie żony napisał: Mieć Synka to wielkie szczęście😍 a jeszcze tak podobnego do siebie😊😊to więcej niż spełnienie marzeń 😘😘😘 Malec ma zaledwie dwa tygodnie ale internauci również nie mają wątpliwości, że jest to cały tata, chociaż pojawiają się również głosy, że odziedziczył urodę po Małgorzacie Rozenek: - Faktycznie patrząc na zdjęcie z pana mamą to synek czysty tata !! 😍👍🏻👍🏻👍🏻👨‍👦👌🏻 Dużo zdrówka na Henia !! ❤️👶🏻 - Jest cudowny i identyczny jak Ty, kiedy byłeś malutki, klonik tatusia ❤️❤️❤️ - racja!!!! niesamowite podobieństwo!!! pierwszy raz widzę aby tak wcześnie można było to określić 😍 Również zauważyliście to podobieństwo? Zobaczcie porównanie zdjęć Henia z ze zdjęciami Radka z okresu, kiedy był jeszcze niemowlęciem. Zobacz także: Małgorzata i Radosław Majdanowie zasypali Instagram zdjęciami małego...