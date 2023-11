Gdy w miniony weekend na jaw wyszło rozstanie Piotra Żyły z żoną i pojawiły się pełne emocji wpisy Justyny Żyły na Instagramie, wszyscy czekali na komentarz skoczka. Sportowiec w końcu zdecydował się na reakcję:

No i tak w życiu jak sporcie - nie zawsze bywa kolorowo. A odpowiadając na ostatnie publikacje dotyczące mojego małżeństwa i rodziny chciałem poinformować, że nie są one prawdziwe. Moje małżeństwo rozpadło się już dawno temu. Nie są prawdziwe informacje, że inna kobieta była powodem problemów w związku i wyprowadzki z domu, który zbudowałem dla rodziny. Zostałem zmuszony do wyprowadzki, starałem się dojść do porozumienia z żoną, zadbać o dzieci i koncentrować się na treningach. Nie zamierzam już komentować zachowania i wpisów Justyny przez media, bo to był dla mnie trudny czas, który już mam za sobą. Proszę o uszanowanie mojej decyzji oraz życia prywatnego i rodzinnego, a w szczególności dzieci których dobro jest i było dla mnie zawsze priorytetem - napisał na Instagramie oraz Facebooku.