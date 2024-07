W życiu 84-letniego Hugh Hefnera następują duże zmiany. Niedawno pisaliśmy, że planuje kolejny ślub - tym razem z 60 lat młodszą partnerką. Teraz planuje kupić Playboya i zarabiać na gadżetach z logo tej znanej marki.



Hefner jest redaktorem naczelnym amerykańskiego Playboya, teraz jednak postanowił zostać jego właścicielem. Zamierza kupić prawa do tytułu od obecnego wydawcy Playboy Enterprises oraz wycofać spółkę z giełdy.



Hefner prowadzi Playboya już od 1953 roku, więc zna ten produkt najlepiej. Jako psycholog z wykształcenia doskonale jest także zorientowany w gustach czytelników tego magazynu o erotyce.



Zdecydowanie możemy powiedzieć, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Zamiłowanie tego staruszka do pięknych blondynek nie jest tajemnicą. Teraz jeszcze udowadnia, że na starość można dużo zdziałać no i zarobić.



Młoda żona na pewno się ucieszy, że Hefner tak sprawnie pomnoży ich majątek!

