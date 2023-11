Justyna Steczkowska ma nie tylko wielki talent, ale także silną osobowość. W wywiadzie dla „Party”, komentuje niedawne zamknięcie polskiego wydania „Playboya”. Co dzisiaj myśli o rozbieranych zdjęciach w piśmie dla panów?

Dlaczego kiedyś sama zdecydowała się na okładkę w Playboyu?

Zrobiłam tę okładkę w stu procentach na moich warunkach. Nie wyobrażałam sobie, że mogłabym być naga na rozkładówce Playboya. Udzieliłam im wywiadu, bo to była gazeta, która w sposób odważny rozmawiała z ludźmi o ich życiu i pracy. Pokazywanie nagości w Playboy'owski sposób było zawsze sprzeczne z tym, co czuję i opowiadam przez swoją muzykę. Dlatego nie była to rozbierana sesja. Jedyną nagością były moje nagie plecy (śmiech), czyli wszytko wbrew Playboywi. Nigdy potem nie zrobiono już tak „ ubranej sesji ” ( śmiech ) - wspomina Justyna.