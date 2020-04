Meghan i Harry żałują, że odeszli z rodziny królewskiej! Czarne chmury zbierają się nad ich związkiem

Znajoma księcia Harry’ego antropolożka Jane Goodall podczas wywiadu dla Radio Times została zapytana o byłą parę książęcą i zdecydowała się odpowiedzieć na podchwytliwe pytanie. Jane Goodall tym samym zdradziła, że cały czas utrzymuje kontakt z Harrym i nawiązała do jego obecnego życia w Los Angeles. Jak się czuje były już książę w mieście gwiazd? To dla niego zupełnie nowe życie i chyba nie spodziewał się, że będzie aż tak trudno!

Jak Harry czuje się w LA?

Meghan i Harry początkowo twierdzili, że planują przeprowadzkę do Kanady, ale szybko okazało się, że to wcale nie jest ich cel. Tuż przed paraliżem ruchu lotniczego związanego z koronawirusem para poleciała do Los Angeles. To tam mieszka matka Meghan i tam ona sama czuje się najlepiej. To po prostu jej dom, niestety nie można powiedzieć tego samego o Harrym, który był przyzwyczajony do zupełnie innego życia. Teraz słynna antropolożka przyznając, że jest z księciem w kontakcie otwarcie powiedziała, że nie wie, jak dalej ułoży się jego życie:

Nie wiem, jak ułoży się dalej jego życie, ale tak, jestem z nim w kontakcie – powiedziała Jane Goodall.

Badaczka bez ogródek powiedział, że Harry jest zagubiony w tej sytuacji. Zrezygnował z ułożonego życia w rodzinie królewskiej i tytułów wojskowych, poświęcając wszystko dla rodziny. Początkowo mieli prowadzić fundację z Meghan w Kanadzie, a teraz nagle znalazł się w mieście gwiazd, które jest dla niego zupełnie obce:

Myślę, że on poczuł, iż życie trochę mu się teraz skomplikowało - wyznała Goodall.

Harry przyzwyczai się do życia w Los Angeles, a może zatęskni za domem i wróci do rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta z pewnością mu na to pozwoli. W końcu jest jego ukochanym wnukiem!

Harry podczas wizyt w Londynie jest zawsze uśmiechnięty. Teraz brakuje mu domu?

Do tej pory Harry był przyzwyczajony do zupełnie innego życia.