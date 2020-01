Książę Harry został upokorzony! Jest pozbawiony tytułów wojskowych i ma zakaz noszenia munduru wojskowego

Książę Harry nie będzie mógł już nosić munduru wojskowego podczas oficjalnych wizyt. Decyzja jego i Meghan o odejściu z rodziny królewskiej oznacza, że rezygnuje ze wszystkich swoich ról, patronatów i tytułów wojskowych. Z tymi ostatnimi Harry’emu najtrudniej było się rozstać! W końcu wojsko to przez wiele lat była jego praca i pasja. A jak tę informacje przyjęli żołnierze?

Harry musi zrezygnować ze stanowiska kapitana generalnego Royal Marines, a także honorowego dowódcy sił powietrznych w bazie Royal Air Force Honington. Książę jako emerytowany żołnierz będzie mógł nosić swoje wojskowe medale, ale nie będzie mógł zakładać munduru wojskowego podczas oficjalnych wydarzeń. Chodzi między innymi o takie wydarzenia, jak oficjalne urodziny królowej Elżbiety czyli Trooping the Color.

Następnym razem, gdy [książę Sussex] będzie na imprezie wojskowej, powinien być w cywilnym ubraniu, ponieważ nie jest już zaangażowany w żadne jednostki wojskowe. (...) To bardzo niefortunne. To bardzo smutne, że tracę go z wojska. - powiedział dla "The Telegraph" Lord West of Spithead.