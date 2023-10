Hania Żudziewicz zdradziła przybliżoną datę ślubu z Jackiem Jeschke. Ceremonia, mimo założeń, nie odbędzie się w tym roku. Tancerkę zaskoczyła bowiem ilość rzeczy, którą trzeba przygotować. Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" zdradziła, że z Jackiem są gotowi tylko na pierwszy taniec, co w przypadku tej pary nie powinno być zaskoczeniem.

W życiu Hani i Jacka nie ma nudy, zwłaszcza odkąd na świecie jest ich córka, Róża. Niedawno Jeschke i Żudziewicz pokazali kilka zdjęć z chrztu świętego małej dziewczynki, teraz znów wrócili do planowania swojego ślubu. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się już dawno temu - Hanna zaczęła oczywiście od szukania wymarzonej kreacji. Wizyta w jednym z salonów sukien ślubnych okazała się jednak dla Żudziewicz wielkim rozczarowaniem.

Zobacz także: Hanna Żudziewicz przeżyła szok w salonie z sukniami ślubnymi: "Czułam się, jakbym komuś przeszkadzała

Hanna i Jacek jednak nie poddają się, wiedzą jednak, że z weselem nie wyrobią się w tym roku. Żudziewicz, odpowiadając na pytanie jednej z fanek o ślub, odpowiedziała:

Jakiś czas temu Żudziewicz i Jeschke w rozmowie z Party.pl przyznali też, że nie chcieliby się spieszyć z ceremonią:

My mamy plany ślubne, no bo Hania cały czas z pierścionkiem zaręczynowym chodzi, ale czekamy, żeby to było też takie fajne dla nas, dla rodziny, a nie żeby to jakby jak najszybciej organizować - mówił nam Jacek.