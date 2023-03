Hanna Żudziewicz przeżyła szok w salonie z sukniami ślubnymi: "Czułam się, jakbym komuś przeszkadzała"

W październiku Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przywitali na świecie córeczkę. Odkąd w ich rodzinie pojawiła się Róża, świeżo upieczona mama większość czasu spędza, opiekując się dzieckiem. Co jakiś czas gwiazdy zdradzają też, jak w ostatnim czasie zmieniło się ich życie. Podczas jednego z najnowszych wywiadów zdradzili, że Hanna Żudziewicz uległa bardzo bolesnemu wypadkowi. - Stać mogę, ale z siedzeniem jest gorzej, bo pięć dni temu miałam mały wypadek — powiedziała mama Róży serwisowi JastrząbPost. Hanna Żudziewicz spadła ze schodów. Pogotowie odmówiło pomocy Jak się okazało, Hanna Żudziewicz spadła ze schodów w swoim mieszkaniu, gdy zajmowała się dzieckiem. Na szczęście wtedy gwiazda nie trzymała córki na rękach. Ujawniła, że mocno potłukła kość ogonową. - Spadłam ze schodów, bo mamy dwupoziomowe mieszkanie. Malutka była na dole zapłakała, no i kość ogonowa bardzo mnie boli — wyjaśniła. Zobacz także: Hanna Żudziewicz pokazała figurę miesiąc po porodzie! Fani: "Ale masz płaski brzuszek" - Hania trzymała mleko, sama się potłukła, ale butelka wytrzymała — dodał Jacek Jeschke. Świeżo upieczona mama skontaktowała się z pogotowiem, jednak po opisaniu swojego wypadku usłyszała, że lekarze nie przyjadą. Polecono jej, by sama poszła na kontrolną wizytę do specjalisty. - Od razu zadzwoniłam na pogotowie, bo to naprawdę bolało, ale pogotowie powiedziało, że nie przyjedzie, bo z kością ogonową nie da się za dużo zrobić, więc jak mam ochotę, to mogę iść do lekarza i po prostu sprawdzić — zdradziła. Na szczęście wygląda na to, że nic poważnego się nie stało. Gwiazda wyznała, że konsultowała stłuczenie z fizjoterapeutą i teraz czeka, bolesne miejsce się zagoi. - Byłam u fizjoterapeuty, ale po prostu...