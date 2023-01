Hanna Żudziewicz pokazała zdjęcie w bikini. Fani: "Nie można tak wyglądać po porodzie"

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke na początku października przekazali fanom radosną nowinę o narodzinach ich córeczki Róży. Teraz, niewiele ponad miesiąc od porodu, tancerka pokazała zdjęcie, na którym możemy podziwiać jej idealną figurę! Fani są zaskoczeni, że w tak krótkim czasie gwiazda wróciła do formy sprzed ciąży. Hanna Żudziewicz wygląda fenomenalnie! Zobaczcie sami! Hanna Żudziewicz pochwaliła się nowym zdjęciem. Fani: "Super figurka po ciąży" Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par, które poznaliśmy dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Ten rok jest dla tej dwójki naprawdę wyjątkowy, bowiem Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz zaręczyli się , przeprowadzili do nowego mieszkania, a także doczekali się córeczki, Róży. Dziewczynka od pierwszych chwil skradła serca internautów, a dumni rodzice chętnie dzielą się nowymi kadrami ze swoją pociechą. Teraz jednak na Instagramie pojawiło się zdjęcie samej Hani Żudziewicz , na którym możemy podziwiać jej piękną figurę! Zobaczcie, jak szczęśliwa mama wygląda niewiele ponad miesiąc po porodzie! Zobacz także: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke tłumaczą, dlaczego nazwali córkę Róża Fani przyznają szczerze, że są pod ogromnym wrażeniem formy świeżo upieczonej mamy! - Ale masz płaski brzuszek po ciąży, no mega 🤗 - Co za figura 🔥🔥w życiu bym nie powiedziała, że jesteś świeżo po porodzie 🔥🔥👏😍 - Wow, boska figura😍 - Super figurka po ciąży ❤️ - Ale masz płaski brzuszek po ciąży, no mega 🤗 - Figura petarda 🔥😍 - piszą zachwyceni fani. Zobacz także: Hanna Żudziewicz szczerze o trudnych chwilach po porodzie. Jacek Jeschke: "Nawet ja płakałem" Tancerka rzeczywiście błyskawicznie wróciła do formy...