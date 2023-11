Reklama

Już jesienią, będzie można przeczytać nową książkę Hanny Lis. Dziennikarka zamierza ją wydać jeszcze we wrześniu. Czy czytelnicy dowiedzą się z niej, dlaczego Hanna rozstała się z Tomaszem Lisem? Nic z tego! Hanna nigdy nie komentuje swojego życia prywatnego i nie ma co liczyć, że w najbliższym czasie to się zmieni. Jej debiutancka książka będzie za to pełna przepisów kulinarnych.

– Na pomysł napisania tej książki Hania wpadła podczas warsztatów kulinarnych, które prowadziła. Zobaczyła, że nie tylko dobrze gotuje, lecz także potrafi ciekawie opowiadać o potrawach i postanowiła to wykorzysta – mówi znajoma dziennikarki

Hanna Lis jest specjalistką od kuchni śródziemnomorskiej

Czy dziennikarka zdradzi domowe sekrety?

