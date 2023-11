Hanna Lis ma za sobą ciężki rok. Dziennikarka po wielu latach związku, rozstała się z Tomaszem Lisem, a do tego czekała ją rozłąka z córką. Rok temu jej córka Julia zaczęła studia w Amsterdamie. Hanna Lis bardzo przeżywała wyjazd córki za granicę i to, że czeka je długa rozłąka. Co na temat rozstania z córką powiedziała Hanna Lis? Zobaczcie nasz materiał wideo!

Reklama

W podobnej sytuacji, jak rok temu była córka Hanny Lis, jest teraz Iga Lis, która po maturze również palnuje studia za granicą. Ostatnio Hanna Lis skomentowała jedno ze zdjęć Igi na Instagramie. Przy okazji rozmowy o córce Hanny, spytaliśmy ją też o jej relacje z Igą. Zobacz, co nam zdradziła!

Zobacz: Taco Hemingway wyznał miłość Idze Lis na płycie! "KOCHAM JĄ... Nie cierpi gdy nazywa się ją modelką!"

Reklama

Hanna Lis opowiedziała nam o swojej córce oraz Idze Lis.