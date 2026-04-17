Hanna Bieluszko, ceniona aktorka związana z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i znana także z seriali "M jak miłość" oraz "Barwy szczęścia", nadal przebywa w szpitalu. Jednocześnie trwa publiczna zbiórka środków na intensywną rehabilitację, która ma pomóc jej wrócić do sprawności. Nowe informacje o sytuacji i postępie akcji wsparcia przekazała Ilona Łepkowska.

Hanna Bieluszko walczy o zdrowie

Hanna Bieluszko urodziła się 11 listopada 1954 r. w Poznaniu. Ukończyła PWST w Krakowie w 1979 r., a od lat jest kojarzona przede wszystkim z teatrem - w tym z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Szeroka publiczność zna ją jednak także z filmu i telewizji. W jej dorobku są role m.in. w "Seksmisji", "Łabędzim śpiewie" i "Moim biegunie". Dla fanek seriali szczególnie rozpoznawalne są dwie postacie: doktor Renia Zakrzewska-Nowicka w "M jak miłość" oraz Krystyna Złota w "Barwach szczęścia".

Aktorka nigdy nie była stałą bywalczynią na salonach, a w ostatnich latach mówiło się o niej nadzwyczaj rzadko. Kilka tygodni temu Bieluszko znalazła się w centrum uwagi, niestety, z powodu naprawdę niepokojących doniesień. Dowiedzieliśmy się bowiem, że aktorka walczy z poważną chorobą i od dłuższego czasu przebywa w szpitalu. W sieci niemal natychmiast utworzono zbiórkę pieniędzy, które mają zostać przeznaczone na dalsze leczenie i rehabilitację gwiazdy.

Nowe informacje ws. Hanny Bieluszko

Cel zbiórki ustalono na nieco ponad 200 tys. zł. Jak przekazała Ilona Łepkowska, prywatnie przyjaciółka Bieluszko, na ten moment na koncie akcji jest około 108 tys. zł, czyli już przeszło połowa potrzebnej kwoty!

Zbiórka na rehabilitację Hanny Bieluszko minęła już półmetek! Wszystkim bardzo, z całego serca dziękuję! I przypominam link do zbiórki. Każda, nawet najmniejsza wpłata to nie tylko krok bliżej celu, ale też zastrzyk energii i woli walki o zdrowie dla Hani

Jak podkreśliła Łepkowska, aktorka nadal jest hospitalizowana i ma pozostać w szpitalu jeszcze przez jakiś czas. Rehabilitacja ma rozpocząć się dopiero wtedy, gdy lekarze dadzą na to zielone światło.

Nadal jest w szpitalu i musi jeszcze zostać tam jakiś czas. Ale jak tylko lekarze pozwolą - zacznie rehabilitację. Pomóżmy jej w tym, proszę

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Hanna Bieluszko będzie mogła opuścić szpital. Fani i przyjaciele trzymają jednak kciuki, by możliwie jak najszybciej wróciła do pełni sił i zdrowia.

