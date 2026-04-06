Hanna Bieluszko, aktorka znana z ról w serialach „M jak miłość” i „Barwy szczęścia”, mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Po przebytej walce z chorobą potrzebuje dalszego leczenia oraz intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji. W kwietniu 2026 roku miała pojawić się na scenie w Krakowie, ale dziś najważniejszy jest jej powrót do sprawności.

Na początku kwietnia br. media przekazały niepokojące informacje ws. Hanny Bieluszko. Okazało się wówczas, że gwiazda "M jak miłość" walczy z ciężką chorobą. W sieci pojawił się apel o pomoc i ruszyła zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację aktorki.

Bieluszko od lat jest związana z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - to właśnie tam, od 1992 roku, budowała swoją sceniczną drogę równolegle do pracy przed kamerą. W repertuarze teatru wciąż widnieje jej nazwisko przy „Dziadach”, zaplanowanych na 22–25 kwietnia 2026 roku. Te daty w normalnych okolicznościach oznaczałyby tylko tyle: publiczność szykuje się na głośny tytuł, a zespół na kolejne przedstawienia.

Tym razem jest inaczej, bo w centrum wydarzeń znalazło się zdrowie aktorki. Zamiast odliczania do premiery i kolejnych spektakli pojawiło się pytanie, czy jej powrót na scenę w ogóle będzie możliwy w tym terminie. Głos zabrał dyrektor teatru.

Hania jest częścią naszej teatralnej rodziny. Wszyscy ją wspieramy i głęboko wierzymy, że szybko do nas wróci, że wróci na scenę. Jest bardzo lubianą aktorką i widzowie także czekają na moment, aż będą znowu mogli ją ponownie zobaczyć na scenie w rozmowie z ''Super Expressem'' wyznał Krzysztof Głuchowski.

Po tym, jak w sieci ruszyła zbiórka fani od razu ruszyli z pomocą dla Hanny Bieluszko. W zaledwie kilka dni udało się zebrać 95 577 na leczenie i rehabilitację gwiazdy serialu "M jak miłość". Ostatnio głow ws. aktorki i zbiórki zabrała Ilona Łepkowska.

Hania to widzi, ile osób ją wspiera, także widzów, którzy znają ją tylko z ekranu. To daje siłę do walki. Ja patrzę na takie zbiórki nie tylko jak na zbieranie pieniędzy, ale też dobrych emocji i energii od ludzi Ilona Łepkowska komentowała w rozmowie z ''Faktem''.

