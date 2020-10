Halloween 2020: Oto najlepsze przebrania gwiazd. Majdanowie rodem z "Opowieści Podręcznej" a inni?

W tym roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała halloweenowe plany wielu ludziom, którzy lubią świętować ten dzień. Część gwiazd mimo wszystko postanowiła zaprezentować swoje przebrania z okazji Halloween 2020. Ogromne wrażenie zrobiły stroje całej rodziny Majdanów, którzy przebrali się za bohaterki z "Opowieści Podręcznej". To nawiązanie od tygodnia jest bardzo popularne w Polsce, ponieważ odnosi się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Na przebrania zdecydowali się także Kuba Wojewódzki, Aneta Zając, Sonia z "Hotelu Paradise", Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox" i wielu innych. Zobaczcie, jak wyglądają.

Gwiazdy i w tym roku nie odmówiły sobie kreatywności, jeżeli chodzi o przebrania na Halloween. Pomimo tego, że aktualna sytuacja nie sprzyja wielkim imprezom to część znanych osób nie zrezygnowała z możliwości zaprezentowania upiornych stylizacji. Niektórzy zrobili to z rozmachem inni nadrobili z kreatywnością, jeżeli chodzi o pomysł czy dekoracje. Zobaczcie, jak się bawili.

Aneta Zając pokazała przebranie z małej halloweenowej imprezy:

Małgorzata Rozenek z całą rodziną przebrała się za bohaterki "Opowieści Podręcznej". Ten wybór był pokierowany aktualną sytuacją w kraju. Przyznała, że wiele rozmawiała z synami na temat tego, co dzieje się w Polsce.

#halloween2020 takie #halloweencostume 🤷‍♀️ Przypadek? Nie sądzę💁‍♀️ uwielbiamy halloweenowe przebieranki, ale w tym roku nie mieliśmy wątpliwości jakie powinno być tegoroczne przebranie, kwarantanna sprzyja rozmowom z dziećmi o książkach, o filmach, polityce i sprawach społecznych, bo w kraju, w którym chore dzieci przestają interesować rządzących z chwilą narodzenia, a kobiety zmusza się do rodzenia śmiertelnie zniekształconych dzieci, skazując i ją, i je na niewyobrażalne cierpienie, w kraju tak dotkniętym II Wojną Światową, naziole nazywają się patriotami 🤦‍♀️ deklarując ogromną odwagę i prawie gotowość do oddania życia za ojczyznę, jednocześnie boją się, pod hejterskim komentarzem podpisać imieniem i nazwiskiem 🤷‍♀️ tylko taki strój nam przyszedł do głowy 🤷‍♀️