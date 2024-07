W Warszawie odbyła się oficjalna premiera filmu Toma Hoopera - "Les misérables: Nędznicy". Produkcja od miesięcy wzbudza ogromne emocje, za chwilę zawita do Polski. A kto był jednym ze szczęśliwców, który obejrzał musical jako pierwszy?

Reklama

Na czerwonym dywanie można było spotkać m.in. Łukasza Zagrobelnego, który przez kilka sezonów grał w musicalu "Nędznicy" w teatrze stołecznym Roma. Aktor i piosenkarz wybrał typową dla siebie stylizację. Dżinsy, skórzana kurtka i bawełniany szalik. Podobnie i równie dobrze wyglądał Michał Piróg. Gwiazdor zawsze wygląda dobrze.

Klaudia Halejcio zaś, postawiła na look w stylu smart casual. Rurki, bluzka z baskinką, klasyczne czółenka i duża skórzana torba to świetne rozwiązanie zarówno do pracy jak i wieczorne wyjście. Na premierze pojawiła się również Ola Mikołajczyk. Aktorka w asymetrycznym, skórzanym płaszczu i z oversize'ową kopertówką wyglądała ładnie, ale nie nadzwyczajnie.

Reklama

Zobaczcie inne gwiazdy, które pojawiły się na wczorajszej premierze filmu: