Marcin Hakiel coraz chętniej porusza w mediach prywatne tematy. Tancerz razem ze swoją nową partnerką biorą udział w kolejnych produkcjach TVN i mają już za sobą udział w jednym odcinku hitu "Orzeł czy reszka", potem Dominika Serowaka wzięła udział w "Królowej przetrwania", a teraz to Marcin Hakiel jest jednym z uczestników w „99 - Gra o wszystko. VIP”. Na planie kolejnej edycji show tancerz zabrał głos w sprawie związku z Dominiką Serowską. Były mąż Katarzyny Cichopek otwarcie przyznał, że ślub z Dominiką jeszcze przed nim i zdradził, jak będzie wyglądał. To dość zaskakujące i naprawdę spontaniczne...

Marcin Hakiel o ślubie z Dominiką Serowską

Tancerz w nowym wywiadzie otwarcie przyznał, że myśli o Dominice Serowskiej jako o swojej przyszłej żonie.

Jestem szczęśliwy, mam świetną partnerkę, która jest mam nadzieję moją przyszłą żoną, wspaniałą przyjaciółką - powiedział Marcin Hakiel przed kamerą Plotka.

Wspólnie wychowują małego Romea, a Marcin Hakiel sprawuje też naprzemienną opiekę nad Adamem i Heleną.

Okazuje się, że Marcin Hakiel nie bierze pod uwagę wielkiego wesela z pompą. Taki ma już za sobą z Katarzyną Cichopek:

Może przyjdzie taki moment, że kupimy sobie bilety, gdzieś na weekend polecimy i się hajtniemy przyznał.

Wtedy ze strony dziennikarza padło pytanie o Las Vegas. Marcin Hakiel niespodziewanie odpowiedział i przyznał, że nie wyklucza takiej opcji.

Marcin Hakiel o podejściu Dominiki do ślubu

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był zdecydowanie jednym z głośniejszych wydarzeń tego roku. Czy niedługo i jej były mąż stanie na ślubnym kobiercu? Marcin Hakiel nie marzy jednak już o weselu z pompą. Bierze jednak pod uwagę to, jak ważne to może być wydarzenie dla jego ukochanej:

Mam już trochę więcej lat, dla Dominiki to jest ważne, jak dla większości kobiet, więc jestem otwarty. (...) Nie chodzi o to, żeby zrobić coś na pokaz podkreślił tancerz

Marcin Hakiel i Dominika Serowska fot. Aliaksandr Valodzin/East News