Hailey Bieber jest w ciąży?

Związek Justina Biebera i Hailey Baldwin od początku budził sporo kontrowersji. Piosenkarz związał się bowiem z modelką tuż po rozstaniu z Seleną Gomez. Dla porzuconej celebrytki był to cios prosto w serce. Choć nie pierwszy raz para zrywała ze sobą, tym razem było to definitywne pożegnanie. Justin Bieber nie tylko poprosił o rękę Hailey, ale również wziął z nią ślub w tajemnicy. To zupełnie załamało Selenę Gomez. Artystka trafiła nawet do szpitala psychiatrycznego.

Ostatnie doniesienia musiały być dla niej równie trudne. W mediach od kilku tygodni plotkuje się bowiem, że już niedługo Justin Bieber przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Hailey Baldwin podsycała te rewelacje swoimi nietypowymi jak na nią stylizacjami. Od dłuższego czasu modelka stawia przede wszystkim na luźne płaszcze, marynarki, bluzy, które skutecznie zasłaniają okolice jej brzucha. Czy na pewno jest w ciąży? Zobaczcie kolejny slajd!