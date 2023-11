1 z 4

Plotki o rzekomej ciąży Hailey Bieber krążą w mediach już od jakiegoś czasu. Prasa spekuluje, że Justin Bieber niedługo po raz pierwszy zostanie ojcem. Para nie potwierdziła jeszcze tych plotek. Hailey Baldwin zwraca za to na siebie uwagę, ponieważ zmieniła swój styl ubierania. Do tej pory modelka lubiła podkreślać swoją zgrabną sylwetkę. Teraz coraz częściej skrywa ją pod luźnymi ubraniami. Czy może to wskazywać, że jest w ciąży? Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

