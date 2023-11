- Od wczoraj, co chwilę sprawdzam wiadomości. #nangaParbat Niewdzięczna, trudna góra. Zabrała już wiele żyć. Akcja ratunkowa ekipy himalaistów, którzy przerwali swoje, przygotowywane od miesięcy zimowe wejście na K2 aby ratować Elizabeth i Tomka to coś nieprawdopodobnego. Niemalże „biegnący” pod górę #Bielecki i #Urubko dotarli w połowę krótszym od przewidywanego czasie, w ekstremalnie trudnych warunkach do Elizabeth. Bohaterowie. Duma. Radość. Łzy. Ciągle niespokojne serce o Tomka Mackiewicza ale nadzieja umiera ostatnia. Czekamy na informacje od Elizabeth na temat stanu Tomka. Od tego zależą dalsze działania ratowników. Elizabeth najpewniej jutro zostanie przejęta przez drugą parę Piotra Tomalę i Jarosława Botora, którzy z cięższym sprzętem medycznym czekają niżej a następnie przetransportowana do szpitala. Wysyłajmy wszyscy mnóstwo dobrej, ciepłej energii w te zimne, nieprzyjazna góry, do Tomka i ratowników, do rodziny Tomka, która czeka na niego w Polsce.... pozostaje czekać i znów odświeżać relację co chwilę.... jak bardzo małe wydają się moje codzienne trudności.... - napisała Paulina Holtz.