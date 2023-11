Anna Solska przeżywa bardzo trudne chwile. Jej mąż - himalaista Tomasz Mackiewicz zaginął podczas schodzenia ze szczytu Nanga Parbat. Akcja ratunkowa 43-letniego Polaka została przerwana z uwagi na fatalne warunki. I wszystko wskazuje, że zostanie na górze na zawsze… Kobieta na antenie TVN24 podziękowała polskiej ekipie ratunkowej za podjętą akcję na zboczu Nanga Parbat. Tymczasem ojciec himalaisty apeluje o podjęcie kolejnej wyprawy ratunkowej.

Na ratunek schodzącym z Nanga Parbat Mackiewiczowi i Francuzce Elizabeth Revol ruszyła w sobotę ekipa doświadczonych polskich himalaistów w składzie w składzie Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor. Dzięki heroicznej, wręcz bohaterskiej wspinaczce w nocy przy fatalnej pogodzie Bielecki i Urubko odnaleźli francuską himalaistkę.

Ale ratunek dla Mackiewicza nie był już możliwy. Pogoda nie pozwalała na dalszą akcję. Według wcześniejszych relacji, gdy Revol widziała go ostatni raz, Polak miał objawy choroby wysokościowej i nie było już z nim kontaktu.

TVN 24 skontaktował się z żoną himalaisty:

Na antenie stacji mówiła też o mężu:

- Ta energia jaką Tomek generuje wśród ludzi, charyzma, to jest fenomenalne. To jest nie z tego świata zupełnie. On wyzwala takie pokłady solidarności, dobra i miłości w ludziach, że to się nie mieści w głowie. Ja wiem, że wszyscy zrobili wszystko żeby pomóc. Cała akcja była nieprawdopodobna. Oni tam byli razem… Bardzo dziekuję wszystkim, moja wdzięczność jest nieskończona kończy Solska.