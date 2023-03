Gwiazdy zadały szyku na premierze filmu "Filip": Ida Nowakowska, Maria Dębska, Małgorzata Tomaszewska i inni

Joanna Opozda w seksownej mini i opalony Antoni Królikowski na premierze filmu "Pętla". Najnowsza produkcja z udziałem aktora już 4 września trafi do kin, ale zanim to się stanie gwiazdy spotkały się na uroczystej premierze, która odbyła się dziś, we wtorek 1 września, w Warszawie. Na imprezie nie zabrakło gwiazd! Zobaczcie zdjęcia! Kod rabatowy Guess wykorzystaj na zakup nowej sukienki mini bez obaw o przekroczenie zaplanowanego budżetu. Joanna Opozda przyćmiła wszystkich? Joanna Opozda i Antoni Królikowski zaledwie kilka dni temu wypoczywali na wspólnych wakacjach, ale teraz wrócili już do Polski i nie mogło ich zabraknąć na uroczystej premierze filmu "Pętla". Piękna partnerka Antka Królikowskiego na czerwonym dywanie zachwyciła swoim wyglądem w bardzo seksownej kreacji! Joanna Opozda podkreśliła świetną figurę w małej czarnej z odważnym dekoltem. Look aktorki uzupełniły czarne sandalki na wysokim obcasie i mała złota torebka, puzderko. Joanna Opozda przyćmiła wszystkich na premierze filmu "Pętla"? Zobaczcie zdjęcia z premiery! W kinie pojawili się również m.in. Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia", Rafał Cieszyński, Marcin Gortat z partnerką, Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski. Zobacz także: Szokujący zwiastun nowego filmu Vegi z Antkiem Królikowskim i Dagmarą z "Królowych życia"! Uwaga, tylko dla dorosłych! Joanna Opozda na premierze filmu pokazała się w bardzo seksownej kreacji. Aktorka wspierała swojego partnera, który w filmie "Pętla" zagrał jedną z głównych ról. Na imprezie nie mogło zabraknąć twórcy filmu, czyli Patryka Vegi. W kinie pojawiła się również Dagmara Kaźmierska. Katarzyna Warnke postawiła na czarny total look, a Rafał i...