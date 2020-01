Dodała Kubackiemu skrzydeł! To dzięki żonie Marcie Dawid osiągnął życiowy sukces?

Dawid Kubacki udowodnił, że warto walczyć o marzenia. Przed dzisiejszym i jutrzejszym konkursem skoków w Zakopanem jest bodaj najmocniejszym punktem biało-czerwonego teamu! I chyba cała Polska trzyma dziś kciuki za niego i chłopaków. Ale być może wcale nie odnosiłby takich sukcesów - w tym nie wygrałby Turnieju Czterech Skoczni, gdyby nie najwierniejsza fanka: żona Marta.

Do niedawna pozostawał w cieniu Kamila Stocha. Od 6 stycznia to on święci triumfy. Dawid Kubacki (30) jako trzeci Polak w historii wygrał Turniej Czterech Skoczni. Skromny chłopak z Podhala, który uważa, że „kamery go nie lubią”, po zawodach w Bischofshofen został gwiazdą. Gdy stał na podium, płakał z radości, ale też ze wzruszenia – jeszcze przed startem zorientował się, że na trybunach będzie jego żona. A tego zupełnie się nie spodziewał. Marta wraz z Edwardem Kubackim, ojcem Dawida, pojawiła się w Bischofshofen po wielogodzinnej podróży samochodem.

„Zrobili mi niespodziankę, ale dowiedziałem się, jadąc na skocznię, bo wypatrzyłem, że auto stało”, powiedział potem skoczek, któremu najwyraźniej dodało to skrzydeł.

Zdjęcie gorącego pocałunku Dawida i Marty było tego dnia hitem Internetu.

Wsparcie żony, Marty Kubackiej

Nawet rodzice nie zawsze wierzyli, że ich syn może wspiąć się na szczyt. Dawid urodził się w Nowym Targu. Na skocznię trafił wcześniej niż do szkolnej ławki, już jako pięciolatek. Przykładał się i do sportu, i do nauki. O ile jednak bez problemu zdobywał świadectwa z czerwonym paskiem, w skakaniu nie był najlepszy.

Zbigniew Klimkowski, ówczesny trener jego i Kamila Stocha, zapamiętał Dawida z tamtych czasów jako pracowitego, upartego dzieciaka. Mimo to efekty wysiłków Kubackiego nie spełniały oczekiwań. Dlatego pod koniec gimnazjum tata Dawida powiedział:

„Nadchodzi koniec zabawy i trzeba podjąć decyzję. Albo wybierasz sport, a jak nie, to trzeba uczyć się dalej i wybrać jakiś zawód”.

Dawid stwierdził, że nic nie wciąga go tak jak skoki. Ani na chwilę z nich nie zrezygnował. I dziś wiadomo, że miał rację. Co nie znaczy, że to sport jest dla niego całym światem. Kubacki po ślubie zaczął poważnie myśleć o życiowej stabilizacji.

Kubaccy, historia miłości

Z Martą (z domu Majcher) jest związany od pięciu lat. Poznali się podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W maju w 2018 roku zaręczyli się podczas wakacji w Egipcie. Miesiąc później Marta zamieściła na Facebooku ich wspólne zdjęcie w strojach ludowych – szykowało się góralskie wesele! Posypały się gratulacje…

Ślub wzięli 1 maja 2019 roku w drewnianym kościele na Bachledówce obok Zakopanego. Dawid napisał wtedy na Instagramie:

„To pierwszy dzień nowego życia”, Marta dodała podziękowania dla gości. I tyle. Żadnych wyznań czy wspomnień, na które tak czekali dziennikarze.

Po przypieczętowaniu przed ołtarzem związku z reprezentantem kadry narodowej Marta dołączyła do grona żon skoczków, które budzą duże zainteresowanie, i to nie tylko fanów skoków. Z niektórymi, jak z Ewą Bilan-Stoch, która wraz z mężem do białego rana szampańsko bawiła się na jej weselu, od dawna się przyjaźni.

Ale Kubacka ewidentnie unika rozgłosu, przez co od razu zyskała opinię najbardziej tajemniczej z żon znanych sportowców. Choć przecież mogłaby być wśród nich gwiazdą, bo zawsze, gdy pokazuje się publicznie, jest komplementowana za naturalną urodę oraz klasę. Na pewno można liczyć na jej aktywność na forum, gdy sprawy dotyczą kariery Dawida. Dwa dni przed przyjazdem do Bischofshofen w jego imieniu odbierała wyróżnienie przyznane podczas 85. Gali Mistrzów Sportu.

Na swoim profilu na Facebooku pokazała wtedy zdjęcie z imprezy, na której wystąpiła w przepięknej sukni, i napisała:

„Raz do roku – na Nowy Rok”, a także #czegosięnierobidlamęża.

Marta umie wspierać Dawida, bo wie, czym jest rywalizacja sportowa: przez kilka lat trenowała szermierkę i brała udział w zawodach. Skoczek nie kryje, że ceni sobie chwile z żoną. Wprawdzie w wywiadach nie jest zbyt wylewny, ale kiedy między zawodami i zgrupowaniami uda mu się pobyć z Martą dłużej niż zwykle, spontaniczność bierze górę nad typową dla niego powściągliwością.

„Chwila wolnego i wiatr we włosach”, napisał Dawid na Instagramie przy fotce, na której usta Marty dotykają jego policzka, jej oczy są przymknięte, a blond kosmyki faktycznie rozwiewa podhalański wiatr.

Dawid Kubacki: plany na przyszłość?

Choć Dawid na razie nie musi się zastanawiać, co będzie robić, gdy zakończy karierę sportową, to przypierany do muru mówi, że prawdopodobnie zostanie trenerem. Marzy, aby w Zakopanem wyremontowano skocznię dla dzieci. W końcu chciałby szkolić następców! Koniecznie na Podhalu. Bo mimo że uczestnicząc w zawodach, zjeździł kawał świata, najlepiej czuje się w rodzinnych stronach. Właśnie tam Dawid i Marta planują założyć rodzinę. Teraz rozglądają się za działką, na której mogliby wybudować dom.