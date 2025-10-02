Jacek Wójcik nie żyje. Bohater "Królowych życia" odszedł niespodziewanie w wieku 55 lat. Jego nagła śmierć wstrząsnęła polskim show-biznesem. W mediach społecznościowych pożegnali go między innymi Agnieszka i Artur Kotońscy oraz Julia von Stein. Gwiazdy TTV nie kryją ogromnego żalu.

Jacek z "Królowych życia" nie żyje

W środowy wieczór napłynęły przykre wieści ze świata show-biznesu. Dagmara Kaźmierska poinformowała o śmierci Jacka Wójcika, doskonale znanego widzom z programu "Królowe życia". Mężczyzna odszedł w wieku zaledwie 55 lat. Choć w sieci pojawiło się wiele teorii na temat przyczyny śmierci celebryty, żadna z nich nie została jak dotąd oficjalnie potwierdzona.

Widzowie nie mogą uwierzyć w śmierć uwielbianego przez nich gwiazdora TTV. W mediach społecznościowych pożegnały go Edzia i Dagmara, które niegdyś tworzyły z Jackiem paczkę przyjaciół, a ich zabawne perypetie mogliśmy oglądać na antenie. Kolegę upamiętniły na Instagramie również pozostałe gwiazdy związane ze stacją.

Gwiazdy TTV żegnają Jacka Wójcika

Nagła śmierć Jacka Wójcika poruszyła Agnieszkę Kotońską, która pożegnała go za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie opublikowała czarno-białe zdjęcie kolegi, opatrzone wzruszającym opisem.

Nie wszystko w życiu da się zrozumieć. Są pytania, na które nigdy nie dostaniemy odpowiedzi... bo odpowiedź została zabrana tam, na drugą stronę. Jacku zostawiłeś po sobie ślad w sercach wielu ludzi. Twoja obecność była światłem, a Twój uśmiech - nadzieją. Dziś jest nam ciężko, ale wierzę, że jeszcze się spotkamy. A teraz tam, gdzie jesteś, obdarzaj innych tą samą radością, którą dawałeś nam napisała gwiazda TTV.

Mąż Agnieszki Kotońskiej również zdobył się na poruszający wpis. Artur Kotoński w chwytających za serce słowach pożegnał kolegę.

Do zobaczenia kolego. Za wcześnie czytamy na jego Instagramie.

Julia von Stein opublikowała czarną planszę, na której widnieje krótki, lecz wymowny napis.

RIP Dżejk napisała na Instagramie.

Wśród gwiazd, które pożegnały Jacka Wójcika znalazła się także Adrianna z "Królowych życia".

Żegnaj Jacek. Spieszmy się żyć i cieszyć chwilą, bo gdy odchodzą Ci, którzy potrafili rozjaśniać świat swoim śmiechem, wierzymy, że teraz rozśmieszają anioły gdzieś po drugiej stronie podpisała nagranie z Jackiem.

