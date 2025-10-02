Jacek Wójcik był doskonale znany widzom popularnego programu „Królowe życia”. Przez lata towarzyszył na ekranie Dagmarze Kaźmierskiej, z którą tworzył barwny, pełen humoru duet. Ich relacja, choć czasem burzliwa, była oparta na wieloletniej przyjaźni. Widzowie pokochali Jacka za jego dystans do siebie, specyficzne poczucie humoru i lojalność wobec Dagmary, z którą w ostatnim czasie nie miał już tak dobrej relacji jak kiedyś. Kontynuował jednak przyjaźń z Edzią, z którą w przeszłości razem z Kaźmierską tworzyli zgrane trio. Teraz Edzia nie może pogodzić się z odejściem Jacka.

Reklama

Dagmara Kaźmierska przekazała informacje o śmierci Jacka Wójcika

Poruszającą informację o śmierci Jacka Wójcika przekazała Dagmara Kaźmierska za pośrednictwem swojego Instagrama w środę. W emocjonalnym poście opublikowanym w serwisie społecznościowym celebrytka zamieściła wspólne zdjęcia oraz rozdzierające serce słowa pożegnania:

ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie, Kochani. Dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił . Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego . Pomódlcie się za Niego . Dziękuję napisała Dagmara Kaźmierska.

Po chwili również Edzia zabrała głos po śmierci Jacka Wójcika potwierdzając dramatyczne wieści.

Edzia w opublikowała nagranie z Jackiem i dodała rozpaczliwy wpis

Wiadomość o śmierci Jacka Wójcika wstrząsnęła i zasmuciła chyba wszystkich. Internauci nie mogą uwierzyć, że ich ulubieniec zmarł. Z jego śmiercią nie może pogodzić się również Edzia, która w przejmującym wpisie żegna przyjaciela. "Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to nagranie wspólne spełniło ci się. Dlaczego powiedz mi. Wracaj" napisała podczas relacji na InstaStories. Edzia pokazała również zdjęcie z jej ostatniej wspólnej podróży z Jackiem.

Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany zawsze w mym sercu napisała na Instagramie.

Pod wpisem przyjaciółki Jacka momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci wspierają Edzię i wspominają ich ostatni wspólny występ w programie "Orzeł czy reszka", który dopiero co był emitowany na antenie TTV. "Będzie nam go brakowało mało jest takich ludzi jak Jacek", "Bardzo mi przykro pani Edytko a jeszcze nie dawno widziałam was w programie orzeł czy reszka pozdrawiam panią" piszą internauci.

Zobacz także:

Reklama