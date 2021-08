Gwiazdy poprzednich edycji "Top Model" na planie 10. serii. Zobaczcie, jak się zmieniły! 

Wygląda na to, że w "Top Model" szykują się zmiany! Już jesienią zobaczymy 9. edycję kultowego programu TVN, a w niej... nową prowadzącą! Jak donosi magazyn "Gala" ma zostać nią znana modelka i uczestniczka 5. edycji "Top Model", Karolina Pisarek. Czy to oznacza, że kogoś zastąpi? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Trendy lato 2020: Joanna Krupa na planie "Top Model" w supermodnym kombinezonie z Zary Karolina Pisarek nową prowadzącą "Top Model"! Kilka tygodni temu ruszyły castingi do 9. edycji programu "Top Model". W tym roku ten etap selekcji kandydatów odbył się w zmienionej formule - produkcja wybierała osoby do dalszego etapu za pośrednictwem castingu online. Oczywiście miała na to wpływ pandemia koronawirusa, dlatego też zdecydowano się na właśnie taki sposób wyboru uczestników do kolejnego etapu programu. Jak się okazuje, fanów "Top Model" czeka również kolejna niespodzianka! Jak informuje "Gala", w roli prowadzącej, wystąpi Karolina Pisarek. Karolina Pisarek poprowadzi kulisy "Top Model" - powiedziała "Gali" osoba z bliskiego otoczenia modelki. Sama Karolina już jakiś czas temu poinformowała fanów, że zaczęła nagrania do kolejnej edycji "Top Model". Nie wyjawiła jednak w jakiej roli ją zobaczymy. Moi drodzy! Milo mi poinformować, ze juz dzis zaczęłam nagrania do najnowszej edycji @topmodelpolskatvn 😍😍😍 Jaka role bede pełnić w programie? 🤔 Jak myslicie? Nie moge sie doczekać az będziecie nogli zobaczyć program w @tvn @topmodelpolskatvn @player.pl cant wait! (pis. oryg.) - napisała Karolina Pisarek na Instagramie. Wygląda więc na to, że Karolina Pisarek dołączyła do znanej od lat grupy...