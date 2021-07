Aleksandra Kuligowska to prawdziwa piękność, która pojawiła się w pierwszej edycji programu "Top model" . Skromna, śliczna dziewczyna podbiła serca nie tylko jurorów, ale także fanów show, a w wielkim finale przegrała jedynie z Pauliną Papierską. Wszyscy wróżyli jej wielką karierę w modelingu i wydawało się, że modelka z pewnością zagości w polskim show biznesie. Ola jednak nie miała parcia, aby brylować wśród gwiazd. Co zatem robi dziś i jak wygląda? Zobaczcie! Zobacz także: Olga Kaczyńska wygrała "Top Model" dziewięć lat temu. Wróżono jej światową karierę, ale wybrała inną drogę. Czym się zajmuje? Aleksandra Kuligowska 10 lat temu zachwycała w pierwszej edycji "Top model", jednak nie poszła w świat show biznesu. Co robi dziś i jak wygląda? Aleksandra Kuligowska na castingu do programu "Top model" zachwyciła jury. Mimo iż jak na modelkę nie była zbyt wysoka, to jednak podczas sesji zdjęciowych zawsze wyglądała zjawiskowo. 20-letnia wówczas dziewczyna pokonała swoją nieśmiałość i zdecydowała się na udział w programie. Co więcej, niedługo przed udziałem w "Top model", udało jej się schudnąć 13 kilogramów. Wyglądasz na żywo lepiej, niż na zdjęciach, które mamy. Ja się zakochałem w tej dziewczynie i bardzo chciałbym zobaczyć ją w kolejnym etapie naszego programu - stwierdził Marcin Tyszka. Oczywiście pozostali jurorzy przyznali rację fotografowi i Ola zagościła w "Top model" na dobre! Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądał jej casting. W programie zachwycała dalej zachwycała swoją urodą, ale także ciężką pracą. W ten sposób Aleksandrze udało się dojść aż do finału, razem z Pauliną Papierską i Anią Piszczałką. Głosami widzów, Ola zajęła...