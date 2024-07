9 z 11

Marina Łuczenko - http://www.twitter.com/Official_Marina

Liczba obserwujących: 7,259

Marina od momentu wydania debiutanckiej płyty stawia na muzykę i to widać również na jej Twitterze - od razu wiemy, że odwiedziliśmy profil popularnej piosenkarki. Łuczenko mocno promowała tu album i swoje koncerty, ale odkąd jest w USA to raczy nas też próbkami swojego amerykańskiego życia i musimy przyznać, że jest na co popatrzeć. Marina to także prawdziwa "HashTagQueen" czyli osoba, która jak nikt inny potrafi doskonale tagować swoje posty. Łuczenko wróciła już do Polski i szykuje się mocno do drugiej płyty, więc spodziewamy się, że jej Twitter znowu odżyje!