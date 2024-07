1 z 17

Ada Fijał, Katarzyna Zielińska, Marta Wierzbicka, Weronika Książkiewicz, Michał Baryza, Grażyna Wolszczak, Sonia Bohosiewicz, Marzena Rogalska, Anna Głogowska czy Urszula Dębska pojawiły się na premierze spektaklu "Pozytywni" w Teatrze Imka w Warszawie.

Spektakl realizowany jest w ramach 7. edycji kampanii PROJEKT Test. Jest to część międzynarodowej akcji MAC AIDS FUND podejmującej na całym świecie działania na rzecz walki z AIDS. Spektakl „Pozytywni” to komediodramat o tym, jak człowiek mierzy się ze swoimi lękami i słabościami. Historie głównych bohaterów pokazują, że pozytywnym w podejściu do życia można i trzeba być nawet wtedy, gdy pozytywny jest wynik testu na HIV. W przedstawieniu zobaczymy Magdalenę Boczarską, Olgę Bołądź, Janusza Chabiora i Łukasza Simlata. Za scenariusz odpowiada Cezary Harasimowicz.

Kto jeszcze pojawił się na premierze spektaklu?