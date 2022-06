Korzystanie z sauny może być nie tylko wygospodarowaną chwilą dla zdrowia, urody oraz relaksu ale przede wszystkim może stać się integralną częścią codzienności. Coraz popularniejsze są domowe spa wyposażone w supernowoczesne i designerskie przestrzenie. Na takie rozwiązanie zdecydowała się Kasia Sokołowska - kochająca cuda architektury, sztukę oraz dobry design. Podążając za dobrym stylem, reżyserka pokazów mody wybrała sauny ASENSO. Kasia Sokołowska ambasadorką saun ASENSO Kasia Sokołowska została ambasadorką marki ASENSO. Producent AS PRODUKT jest liderem na rynku profesjonalnego projektowania i wykonawstwa basenów oraz stref SPA & Wellness. O Asenso usłyszałam w zeszłym roku podczas biznesowego spotkania w hotelu Lake Hill w Karkonoszach, w którym pełnię funkcję dyrektora artystycznego. Projekt ujął mnie dobrym designem, niespotykanymi rozwiązaniami. Podobało mi się, że sauny nie wyglądają typowo. Można je dostosować do prywatnego wnętrza, wtopić w architekturę domu Producent dba o najmniejsze detale, projektując saunę spełniającą wymagania klienta. Wielką wagę przyłożono zwłaszcza do tzw. serca sauny, czyli od doboru odpowiedniego pieca do najmniejszego dodatku. W kolekcji ASENSO, w której zakochała się jurorka "Top Model" znajdziemy sauny wewnętrzne i zewnętrzne. Łącznie ponad 200 różnych modeli. Cztery style w kolekcji ASENSO URBAN: Kolekcja saun URBAN charakteryzuje się połączeniem zimnego industrialnego, urbanistycznego stylu z gorącym żywiołem sauny. To właśnie ten model upodobała sobie najbardziej ambasadorka ASENSO – Kasia Sokołowska: Saunowanie zachwyciło mnie kilkanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy byłam w Finlandii. To była regularna przyjemność, a potem już pewna rutyna. Cieszę się, że dziś dobrą saunę...