Dawid Woliński w przeciwieństwie do innych czołowych polskich projektantów nie organizuje swoich pokazów co sezon. Projektant rzadziej pokazuje kolekcje ubrań, ale jeśli już do tego dochodzi to są to wydarzenia z wielkim rozmachem, dopięte na ostatni guzik. Podobnie jak ponad rok temu, również tym razem Woliński zadbał o estetyczną oprawę dla swojej kolekcji.

Wszystkie kreacje inspirowane orientalnym klimatem zrobiły spore wrażenie na zaproszonych gościach. Nic więc dziwnego, że w pokazie uczestniczyło także sporo gwiazd. Wśród sławnych twarzy można było zobaczyć np. Dodę, Karolinę Malinowską, Joannę Horodyńską, Paulinę Sykut, Nataszę Urbańską, Paulinę Drażbę czy Violę Kołakowską. Pojawiły się też dwie blogerki - Tamara Gonzalez-Perea i Julia Kuczyńska.

Kto jeszcze dostał zaproszenie od Dawida? Zobaczcie kreacje gwiazd, to była prawdziwa rewia mody: