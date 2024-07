Na MTV EMA PRE-PARTY 2015 jak co roku pojawiły się tłumy gwiazd. Swoimi stylizacjami zachwyciły m.in. Doda, Honey, Sarsa czy Saszan. Na scenie minikoncerty zagrali: Taab&Sound'N'Grace, Natalia Nykiel, Sarsa, Tede oraz Margaret, która odebrała statuetkę dla "Najlepszej Polskiej Artystki".

MTV EMA PRE-PARTY 2015 to przedsmak imprezy MTV w Mediolanie, która odbędzie się już 25 października w Mediolanie. To tam Margaret będzie walczyć o miano "Najlepszego Artysty Światowego" m.in. z Justinem Bieberem, czy 5 Seconds of Summer.

