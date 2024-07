1 z 15

Początek tygodnia w Hollywood był bardzo gorący, ponieważ odbyła się jedna z najważniejszych modowych imprez, czyli MET Gala. Gwiazdy jak zawsze dopisały obecnością i pochwaliły się kreacjami na czerwonym dywanie.

Zobacz: Plejada gwiazd na MET Gala 2015

Jednak zawsze najciekawsze jest to, co dzieje się za kulisami. Gwiazdy, które bawiły się na imprezie relacjonowały na bieżąco wszystko na Instagramie. My wybraliśmy dla Was najciekawsze fotki z tego wieczoru. Kto z kim się fotografował, a kto kogo unikał? Zobaczcie sami!

Zobacz na Polki.pl: Najlepiej ubrana gwiazda MET Gali 2015