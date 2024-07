Gwiazdy na kostiumowej imprezie świątecznej

1 z 9

Wielkie imprezy z udziałem gwiazd to zazwyczaj prawdziwy medialny spektakl - osławione ścianki sponsorskie, fotoreporterzy, telewizja i prasa. Obowiązkowe pozowanie fotografom i inne obowiązki przed oficjalną częścią imprezy potrafią czasami trwać dłużej niż samo wydarzenie. Czasem jednak znani i lubiani decydują się na zabawę w nieco intymniejszych warunkach.

Tak było wczoraj podczas tajemniczego balu kostiumowego, który odbył się w Warszawie. Nie były na nim obecne media, ale za to nie brakowało gwiazd, które wystąpiły w fantazyjnych przebraniach rodem z filmów i bajek. Kto wpadł? Małgorzata Socha jako Czerwony Kapturek, Zosia Ślotała w roli demonicznej Cruelli De Vill czy Marcin Tyszka, który przebrał się za... No właśnie, oceńcie sami. Szalone fotki pochodzą z Instagramu duetu Paprocki & Brzozowski, którzy upamiętnili w ten sposób to wydarzenie.

Zdjęcia z przebieranej imprezy gwiazd: