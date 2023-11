Na scenie swoje największe hity zaprezentuje Agnieszka Chylińska, która niedawno ogłosiła wielką trasę z okazji 25-lecia na scenie.

Kiedy skończyłam 18 lat, jedynym moim marzeniem było wyjście na scenę i wykrzyczenie swojego młodzieńczego buntu, swoich emocji, siebie… Myślałam, że to będzie jednorazowe, że nikt nie zaufa tej szalonej i niegrzecznej dziewczynie, jaką byłam. Po 25 latach, kiedy okazało się, że sen osiemnastolatki trwa i stał się moją drogą, pasją, pracą i namiętnością, muszę przyznać – w środku ciągle mam zbuntowane dziecko, które cały czas chce krzyczeć, mówić do ludzi, pragnie ich obecności i sympatii. Dlatego na samą myśl o mojej Trasie 25-lecia czuję ogromną euforię i entuzjazm. To moje życie, największa miłość i najcudowniejsza relacja: ja i Publiczność. Bo koncert to zawsze duet: artysta i ludzie, którzy go cenią i uwielbiają słuchać. Chcę do Was przyjść taka, jaka jestem: bezczelnie szczera, cholernie Wam oddana i mająca od lat ogromny problem ze słowem „kompromis” - napisała Agnieszka.