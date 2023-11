1 z 5

Festiwal rozpocznie się 13 sierpnia koncertem FOREVER YOUNG, podczas którego usłyszmy największe przeboje ostatnich 30 lat. Gwiazdą wieczoru będzie Bonnie Tyler, która obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Sopocka publiczność będzie bawić się w rytm takich hitów jak: „It's A Heartache”, „Total Eclipse of the Heart”, czy „Holding Out For A Hero”. Na scenie pojawią się również John Parr, kanadyjski zespół Glass Tiger, Katrina (Ex Katrina & The Waves) oraz Jennifer Paige. Polskę reprezentować będą: Agnieszka Chylińska, Perfect, Anita Lipnicka, Lombard, Felicjan Andrzejczak, Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers, Sebastian Riedel & Cree i Kombi.

Koncert poprowadzą Grażyna Torbicka i Olivier Janiak.