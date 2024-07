W piątek w Sopocie odbył się pierwszy koncert w ramach festiwalu Top of The Top 2013. Widzowie mogli podziwiać światowe gwiazdy wykonujące największe przeboje lat 80-tych, a także konkurs, który wyłonił najpopularniejszego artystę europejskiego. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na Sopot Top of the Top Festival 2013

Publiczność najbardziej żywo zareagowała na ikony lat 80-tych: Belindę Carlisle, Ricka Astleya czy Helenę Vondrackovą. Zachwycili również młodzi wykonawcy z Europy, m.in. Loreen, Amy MacDonald czy Imany. Na kolana występami powaliła też Edyta Górniak.

Redakcja AfterParty.pl jest w Sopocie i z naszą kamerą byliśmy za kulisami festiwalu. Odwiedzimy także dzisiejszy koncert :)