Jego bliscy byli w szoku, bo podkreślali, że Marcin tryskał energią, miał plany i pomysły na kolejne filmy. Ojciec reżysera Stefan Wrona mówił w mediach, że nie wierzy w to, że jego syn popełnił samobójstwo. Powiedział, że wie, jak doszło do śmierci Marcina Wrony, ale nie może ujawnić tej tajemnicy. Podczas pogrzebu syna powiedział: „Skoro on tu jest i tak się stało, to nie był przypadek. Tam gdzie nie ma Pana Boga, przychodzi demon".

