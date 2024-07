WW czwartek w Warszawie odbył się pogrzeb Marcina Wrony. Rodzina, przyjaciele i koledzy ze świata filmowego pożegnali reżysera, który popełnił samobójstwo na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Z jego odejściem wciąż nie może pogodzić się m.in. Małgorzata Kożuchowska, która dziś na swoim profilu na Facebooku zamieściła wzruszający wpis.

W programie Dzień Dobry TVN z kolei Marcina Wronę wspominali Jerzy Stuhr i Szymon Bobrowski. Aktorzy nie kryli zachwytu nad pracą reżysera i przyznają, że świat filmowy stracił wielkiego człowieka. Jak Bobrowski wspomina współpracę z Marcinem Wroną?

Miewał ciemniejsze dni jak każdy z nas, przychodził czasami smutny, czasami był bardziej skoncentrowany, czasami myślami widziałem że był gdzieś z boku. Natomiast był takim dobrym kapitanem, który wiedział jak ten statek poprowadzić. To był człowiek, który się rozwijał z roku na rok. To nie był reżyser który zrobił film, a później już tylko odcinał kupony. Myślę, że dużo straciliśmy my aktorzy, ale też widzowie, bo jego filmy były by coraz lepsze.