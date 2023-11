6 z 13

Kariera Kasi Moś nabrała tempa po występie piosenkarki w programie "Must be the music. Tylko muzyka", w którym zajęła trzecie miejsce w finale. W trakcie udziału w show Polsatu nagrała piosenkę „Uwierz”, która pojawiła się na debiutanckiej płycie zespołu Tax Free zatytułowanej "Na ostatnim piętrze nieba". To był początek wielkiej kariery scenicznej Kasi Moś!