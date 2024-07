5 z 8

Leszek Lichota przez 5 lat grał w serialu "Na Wspólnej" Grzegorza Ziębę. Widzowie bardzo polubili graną przez niego postać. Scenarzyści mieli co do rozwoju postaci ogromne plany, jednak aktor w pewnym momencie powiedział dość i stwierdził, że gra w telenoweli po prostu go nudzi. Telenowela bez wątpienia dała Lichocie ogromną popularność i rozpoznawalność.