Gwiazdy kpią z Edyty Górniak za jej wypowiedzi o "biorobotach" i "hybrydach". Wpis Skiby mistrzowski! 

Edyta Górniak twierdzi, że od lat doświadcza bliskich spotkań z obcymi cywilizacjami zamieszkującymi naszą planetę. W ubiegłym tygodniu artystka pojawiła się na zlocie "Harmonia Kosmosu", gdzie podzieliła się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami. Artystka powiedziała wprost, że szczególnie w show-biznesie nie brakuje "pozbawionych duszy" kosmitów. Do jej słów krytycznie odniosła się dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska oraz muzyk Krzysztof Skiba.

Edyta Górniak na zlocie "wolnych ludzi" opowiada o kosmitach w show-biznesie i "przekazach"

Edyta Górniak wzięła czynny udział w XIX Zlocie Wolnych Ludzi "Harmonia Kosmosu" 2022. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 23-26 czerwca w Torzymiu. Artystka, która uważnie słuchała wystąpień zaproszonych gości, w tym niesławnego naturoterapeuty Jerzego Zięby, sama zdecydowała się opowiedzieć ze sceny swoje doświadczenia z obcymi cywilizacjami. Edyta Górniak twierdzi, że przez ponad 20 lat pracy w show-biznesie nie raz miała okazję "pozbawione duszy" istoty.

Wśród nas żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie. Naprawdę, ja pracuje w show-biznesie. Wiecie, ile tam jest reptyli? Słowo daję. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne - cytuję wokalistkę "Gazeta Lubuska".

Zobacz także: Edyta Górniak i Rafalala pokłóciły się na dworcu! Ostra wymiana zdań

Youtube/Andy Choinski

To nie pierwszy raz, kiedy Edyta Górniak nawołuje ludzi do "poszerzenia swojej świadomości". Już dwa lata temu podczas pandemii Covid-19, artystka twierdziła, że wirus nie jest prawdziwy i namawiała swoich fanów do nieprzyjmowania szczepionek. Edyta Górniak podjęła także walkę z obowiązkiem zakładania maseczki. Podczas ostatniego zlotu "Harmonia Kosmosu" artystka nawiązała do swoich kontrowersyjnych wypowiedzi sprzed dwóch lat, twierdząc, że miała "przekazy".

To, że ja wystąpiłam w obronie ludzi dwa lata temu, to było z pełnym komfortem, dlatego że ja już wcześniej dostałam przekazy, czyli wiedziałam, co może się wydarzyć i byłam zupełnie spokojna o to, że jest to zaledwie kolejna pułapka - wyznała Edyta Górniak

Zobacz także: Edyta Górniak ostro odpowiada Elżbiecie Zapendowskiej: "Okłamałam całą Polskę, mówiąc..."

Krzysztof Skiba zakpił z wypowiedzi Edyty Górniak

Kontrowersyjne wystąpienie Edyty Górniak spotkało się w krytyką a nawet kpiną ze strony jej kolegów z branży. Wokalista zespołu "Big Cyc" - Krzysztof Skiba zakpił z wypowiedzi Edyty Górniak na swoim Facebooku.

EDYTA MA RACJĘ! Edyta Górniak (wykształcenie: dwie klasy technikum pszczelarskiego) ma rację! Na Zlocie Wolnych Od Myślenia Ludzi (zlot foliarzy, fanów UFO, miłośnicy teorii spiskowych) wygłosiła płomienną mowę, pełną bajkowych prawd, które zachwycą każdego, któremu mózg wylał się do umywalki. Zdaniem Edyty są wśród nas bioroboty, hrybrydy i reptilianie, czyli ludzie jaszczury. Nie każdy człowiek ma duszę, a niektórzy tylko udają ludzi nakładając na siebie powłokę biologiczną - zaczął swoją wypowiedź muzyk.

Krzysztof Skiba powołując się na wypowiedź Edyty Górniak przytoczył przykład polskich polityków...

I ja ogólnie zgadzam się z tą koncepcją piosenkarki. Bo to przecież niemożliwe żeby takie stwory jak Morawiecki, Duda, Dworczyk, Terlecki, Ziobro, Witek czy Szydło byli homo sapiens. Oni muszą pochodzić z innych planet. Morawiecki, Duda i Ziobro jak nic pasują do biorobotow. Z kolei Terlecki i Szydło to klasyczni reptilianie. Terlecki może nawet służyć jako wzór człowieka jaszczura. Witek i Dworczyk to egzemplarze mocno pomieszane, więc nadają się do gatunku hybryd - zadrwił Krzysztof Skiba.



Górniak w swym pełnym uroczego bełkotu przemówieniu, podziękowała twórcom filmu Matrix za odkrycie prawdy o naszych czasach. Ujawniła, że sama doświadcza kosmicznej energii i od lat ma kontakt z obcą cywilizacją poprzez sygnały, które odbiera całym ciałem.



To ostatnie jest sprawą oczywistą i niepodważalną jak przywództwo Jarosława w PiS. Przypadek Edyty udowadnia nauce, że czarne dziury występują nie tylko w kosmosie, ale także w mózgu. Gratulacje! - napisał Krzysztof Skiba na Facebooku.

Zobacz także: Justyna Steczkowska o konflikcie z Edytą Górniak. Złożyła jej zaskakującą propozycję

Facebook/Krzysztof Skiba

Karolina Korwin Piotrowska skrytykowała Edytę Górniak za jej wypowiedź na zlocie "Harmonia Kosmosu"

Nie tylko Krzysztof Skiba zdecydował się skrytykować Edytę Górniak za jej kontrowersyjną wypowiedź. Dziennikarka Karolina Korwin - Piotrowska, która słynie z ostrego języka także pozwoliła sobie zadrwić ze znanej piosenkarki na swoim Instagramie. Dziennikarka przytoczyła wypowiedź Edyty Górniak, która pojawiła się łamach "Głosu Wielkopolskiego".

A jak tam u Was? - zaczęła swoją wypowiedź, dalej przytaczając cytat z kontrowersyjnej wypowiedzi artystki.

Dziennikarka zakończyła swoją wypowiedź krótkim, lecz wymownym zdaniem.

Panie Kaczyński, ja bym TO badała ;) - dodała Karolina Korwin-Piotrowska, nawiązując do ordynarnych słów Jarosława Kaczyńskiego o osobach transpłciowych

Jesteście jeszcze zaskoczeni wywodami Edyty?

Zobacz także: Polsat SuperHit Festiwal 2022: Doda o występie ze Steczkowską. Wbija szpilę Edycie Górniak